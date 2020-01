Terremoto in Calabria, la trema trema ancora: scossa di magnitudo 2.8 in serata (Di giovedì 23 gennaio 2020) Continua lo sciame sismico nel catanzarese, in particolare ad Albi dove il 17 gennaio si è verificata una scossa di magnitudo 4.0. Una nuova scossa tellurica di magnitudo 2.8 sulla scala Richter è stata registrata intorno alle 19.30 dai sismologi dell’INGV di Roma alle 19.30 ad una profondità di 6 km. fanpage

Adnkronos : #Terremoto in #Calabria, scossa di magnitudo 4.0 - giutopate : Terremoto 5 km N Albi (CZ) - Magnitudo (ML) 2.8 - 23/01/2020 19:27:52 | Meteo in Calabria - zazoomnews : Terremoto Calabria: nuova scossa nel Catanzarese [MAPPE e DATI] - #Terremoto #Calabria: #nuova #scossa -