Stardew Valley supera le 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Stardew Valley ha raggiunto l'incredibile traguardo delle 10 milioni di copie vendute su tutte le piattaforme e in tutto il mondo.La notizia proviene dalla pagina ufficiale del gioco, che ha annunciato con molto entusiasmo di aver raggiunto questo obiettivo. Il creatore, Eric "ConcernedApe" Barone ha continuamente supportato Stardew Valley con una serie di nuove funzionalità, patch e aggiornamenti, rispondendo sempre ai suggerimenti della community di gioco.Una di queste richieste in seguito esaudite, era la possibilità di portare i salvataggi da dispositivi mobile a PC, in modo da consentire ai giocatori di utilizzare una serie di mod che sono state sviluppate per il gioco. La versione per Nintendo Switch, inizialmente pubblicata con l'aiuto di Chucklefish, possiede tutte le funzionalità presenti nelle altre versioni. Barone ha dichiarato inoltre di voler continuare a supportare il ... eurogamer

Giochi del decennio : Stardew Valley è una vera perla - articolo : Con l'arrivo del 2020 abbiamo deciso di celebrare i 30 Giochi che hanno lasciato il segno negli ultimi dieci anni. Potete trovare tutti gli articoli pubblicati nell'archivio dei Giochi del decennio , e leggere dell'idea da cui è nato il progetto nel nostro editoriale. Realizzato in solitaria da Eric Barone, conosciuto come ConcernedApe, Stardew Valley è la prova di quel che un unico sviluppatore può ottenere con il duro lavoro, con la ...

Stardew Valley si aggiorna ed apporta numerose novità - tra cui un nuovo mistero nell'endgame : L'ultimo aggiornamento di Stardew Valley è stato pubblicato ed apporta succose novità. La patch 1.4 per adesso è disponibile su PC, Mac e Linux, ma in futuro arriverà anche su Nintendo Switch e sui dispositivi mobile."Questo aggiornamento non solo aggiunge nuovi contenuti e funzionalità al gioco, ma ne migliora notevolmente l'esperienza con tonnellate di funzionalità, alcune richieste dalla community" ha affermato il creatore Eric Barone. "C'è ...

Eurogamer_it : #StardewValley supera le 10 milioni di copie vendute su tutte le piattaforme in tutto il mondo. - DaklorJr : Stardew Valley vola oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo - NPlayerItalia : Stardew Valley vola oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo -