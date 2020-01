Star Trek Picard promette di restituire profondità alla serie. Soddisferà le aspettative? (Di giovedì 23 gennaio 2020) La storia riprende 20 anni dopo le vicende di Star Trek Nemesis. L’ammiraglio non più in servizio Jean-Luc Picard (Patrick Steward) è segnato dalla scomparsa dell’androide Data (Brent Spiner). Lo rivede nei suoi sogni, mentre giocano a poker a bordo della Enterprise D. Il poker è un gioco che vediamo spesso nella serie The Next Generation (Tng). Proprio l’ultima stagione si chiude con una partita tra i principali protagonisti. Dobbiamo tener conto anche della una nuova continuity, inaugurata da J. J. Abrams, con la trilogia che riscrive le vicende della serie classica. Così nell’universo narrativo di Picard, il pianeta Romulus non esiste più, per via di Spock, che creò accidentalmente un paradosso temporale. Lo sapevamo già, grazie a una indiscrezione del creatore della nuova serie, Alex Kurtzman. Amazon Prime Alcuni personaggi di Star Trek Picard Amazon si contende il ... open.online

geecaulfield : Marquei como visto Star Trek: Picard - 1x1 - Remembrance - 3cinematographe : Cosa è accaduto a Picard prima della serie tv in arrivo? Ecco cosa sapere (o ricordare) delle serie tv precedenti.… - zeropoesie : RT @comingsoonit: #StarTrekPicard sarà disponibile da domani su #AmazonPrimeVideo. Ecco la nostra #recensione in anteprima. @PrimeVideoIT… -