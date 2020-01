Serie A, gli arbitri per la 21ª giornata: il derby a Calvarese. Mariani per Napoli Juventus (Di giovedì 23 gennaio 2020) L’AIA ha comunicato le squadre arbitrali per la 21ª giornata di campionato: Calvarese sarà il fischietto del derby. Mariani per Napoli Juve Sul sito dell’AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la 21esima giornata di Serie A, nonché seconda di ritorno. A seguire il quadro completo: BRESCIA – MILAN Venerdì 24/01 h. 20.45 VALERI BINDONI – PRENNA IV: GIUA VAR: DI BELLO AVAR: LONGO FIORENTINA – GENOA Sabato 25/01 h. 18.00 ORSATO CALIARI – FIORE IV: IRRATI VAR: GIACOMELLI AVAR: LO CICERO H. VERONA – LECCE ABISSO PAGANESSI – AFFATATO IV: ROS VAR: CHIFFI AVAR: TOLFO INTER – CAGLIARI h. 12.30 MANGANIELLO PRETI – BRESMES IV: PEZZUTO VAR: BANTI AVAR: RANGHETTI Napoli – JUVENTUS h. 20.45 Mariani MANGANELLI – GIALLATINI IV: LA PENNA VAR: ROCCHI AVAR: DEL GIOVANE PARMA – UDINESE SOZZA CARBONE – FIORITO IV: DOVERI VAR: NASCA AVAR: MONDIN ROMA – LAZIO h. 18.00 Calvarese PERETTI – ... calcionews24

Strada_nove : ?? [#Giornatadellamemoria] Per ricordare la giornata della memoria ti proponiamo una serie di eventi a Modena e in… - lorbooboo : RT @filledesfleurss: How to get away with murder è quella serie che non abbandoneresti mai, ti senti parte di loro e vorresti entrare nello… - alex_casalboni : RT @AWS_Italy: Scopri le novità e i principali annunci del re:Invent con gli Online Talks in italiano condotti dagli esperti AWS! https://t… -