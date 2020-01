Scontro tra treni della metropolitana di Napoli: indagato il macchinista (Di giovedì 23 gennaio 2020) Torna il caos nel trasporto pubblico di Napoli: due treni della metropolitana Linea 1 si sono scontrati nella galleria dei Colli Aminei. Alla base dell’incidente, da quanto si apprende, ci sarebbe un tamponamento tra convogli in uscita dal deposito. Tra i 13 feriti registrati ci sarebbe anche il macchinista. Quest’ultimo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Cardarelli: ha riportato un trauma toracico. La circolazione è stata interrotta tra Piscinola e Colli Aminei in un primo momento; in seguito è stata bloccata l’intera tratta. Prosegue con limitazioni, invece, il servizio tra Colli Aminei e Garibaldi. metropolitana Napoli: macchinista indagato Il macchinista della metropolitana linea 1 di Napoli risulta indagato dalla Procura. Tra i reati contestati ci sono quello di disastro ferroviario e lesioni colpose. Il cellulare dell’uomo, inoltre, è ... notizie

