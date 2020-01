Rally Montecarlo 2020: Thierry Neuville in testa dopo le prime due speciali con 19″ su Ogier e 25″ su Tanak (Di venerdì 24 gennaio 2020) Si è aperto nel segno di Thierry Neuville il Rally di Montecarlo 2020, prima tappa stagionale del Mondiale WRC in programma fino a domenica 26 gennaio. Il belga classe 1988, vice-campione iridato negli ultimi quattro anni consecutivi, si è messo in luce nella prima giornata vera e propria della corsa monegasca, caratterizzata da due prove speciali disputate in notturna. Neuville ha chiuso il day-1 nettamente al comando della graduatoria generale facendo la differenza rispetto al resto della concorrenza nella SS2 Bayons-Breziers da 25.49 km, in cui ha rifilato distacchi abissali a tutti i suoi avversari più temibili. Il pilota della Hyundai, dopo il quarto posto parziale della prima prova, è infatti stato in grado di balzare in vetta alla classifica del Rally con un margine importante di 19.1 sul favorito francese Sebastien Ogier. Quest’ultimo, vincitore degli ultimi sei Rally di ... oasport

