Radioterapia per il cuore. A Pavia un'aritmia curata con un fascio di protoni (Di giovedì 23 gennaio 2020) Marta Bravi Il paziente non aveva risposto efficacemente ai trattamenti tradizionali: è stato dimesso Milano Operato al cuore con Radioterapia. Il paziente di 73 anni, è stato dimesso ed è in buone condizioni. Attenzione: non si tratta di curare un tumore, ma di aritmia ventricolare. Succede in Lombardia, o meglio al Cnao, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, uno dei sei centri al mondo dotati di acceleratori capaci di generare fasci di protoni e ioni carbonio, utilizzati in genere per la cura dei tumori radioresistenti e non operabili, in collaborazione con la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. L'Unità di Aritmologia della Cardiologia del San Matteo è un punto di riferimento per il trattamento delle aritmie ventricolari mediante l'utilizzo di ablazione invasiva attraverso un catetere e uno dei pochi centri al mondo che segue l'intervento di ... ilgiornale

web_mare : @bierre7 Per anni lavoravo per il reparto radioterapia oncologica... un reparto devastante! E chiaro Che quel repar… - Toba_60 : Radioterapia per il Cancro al Seno: Effetti Collaterali - FilippoTurati5 : @matteosalvinimi Matte', questo lo stai dicendo indossando un camice da medico? Hai fatto la diagnosi e stabilito c… -