Nel 2019 calano i reati d’odio, ma 3 casi su 4 sono di razzismo (Di giovedì 23 gennaio 2020) I dati confermano quello che un sondaggio di qualche mese aveva anticipato. Rispetto al 2018, nel 2019 sono diminuiti i reati di matrice discriminatoria, ma 3 su 4 hanno il razzismo come sfondo. Questo dicono i dati dell’Oscad, l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori. Nel 2019 sono stati segnalati 969 reati d’odio, 2,6 al giorno in media, uno ogni 9 ore. Nel 2018 erano stati 1.111, ultimo anno di un trend che era in aumento fin dal decennio precedente. Di quelli dell’anno passato ben 726 hanno a che fare con la razza, l’etnia, la nazionalità e la religione. 82 hanno riguardato l’orientamento sessuale e l’identità di genere e 161 la disabilità. sono state 93 contro le 88 dell’anno precedente le aggressioni fisiche a scopo razzista e xenofobo. In generale calano le aggressioni fisiche, i furti, le minacce. Aumentano gli incitamenti alla ... vanityfair

