Motoslitta cade in un lago ghiacciato in Canada: 1 morto e 5 dispersi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tragedia in Canada, dove nella giornata del 22 gennaio una guida turistica è morta e altre cinque persone sono tuttora disperse dopo che la Motoslitta sulla quale viaggiavano è sprofondata nelle acque del lago ghiacciato Lac Saint-Jean, nella regione francofona del Quebec. Stando a quanto riportato dalle autorità canadesi, il gruppo composto complessivamente da otto persone stava facendo un’escursione sul lago quando improvvisamente la superficie ghiacciata di questo ha ceduto, trascinando sul fondo i turisti e la guida poi deceduta. Canada: Motoslitta sprofonda in lago ghiacciato Secondo le informazioni riferite dai media canadesi, l’incidente è avvenuto nella cittadina di Saint-Henri-de-Taillon, a circa 500 chilometri a nord del capoluogo Montreal. Sulla base delle prima ricostruzioni della tragedia sembra inoltre che il gruppo fosse in una zona non prevista dagli ... notizie

notizieit : Motoslitta cade in un lago ghiacciato in #Canada: 1 morto e 5 dispersi -