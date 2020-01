Meteo sino al 4 Febbraio: Anticiclone spazza via l'INVERNO. Vie di uscita (Di giovedì 23 gennaio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 4 Febbraio In realtà sarebbe stato più corretto dirvi che il mite Anticiclone continuerà a mantenere lontano l'INVERNO, in quanto le condizioni Meteo climatiche sino a questo momento hanno avuto ben poco a che fare con la stagione fredda. Guardando i modelli matematici di previsione viene letteralmente lo sconforto e non perché si sia di parte, ovvero amanti viscerali dell'INVERNO, ma perché saltare a piè pari una stagione non porta da nessuna parte. Modelli che confermano, semmai ce ne fosse bisogno, il consolidamento di un potente Anticiclone proprio durante quelli che teoricamente dovrebbero essere i giorni più invernali dell'anno. Invece niente, anzi, trattandosi molto probabilmente di una struttura anticiclonica chiaramente africana potremmo assistere a un considerevole rialzo delle temperature e quindi al realizzarsi di ... meteogiornale

