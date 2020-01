Meteo di Gennaio MITE e SENZA NEVE: i motivi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Gennaio 2020 sarà ricordato come mese dal Meteo anonimo, caratterizzato da forti anticicloni e solo da qualche veloce fronte.Il motivo sta nel fatto che, come scritto in altri nostri articoli, il vortice polare è in grandissima forma e pertanto inibisce qualsiasi flusso perturbato alle medie latitudini.Ne consegue che il Meteo è spesso monotono, interrotto di tanto in tanto da qualche ciclogenesi mediterranea, capace di inviare impulsi perturbati sul nostro paese, piuttosto fugaci e non certo freddi. A tal proposito, in questo mese è completamente manca il freddo VERO, quello non auto-prodotto dai fondovalle o del parabrezza ghiacciato al mattino, ma quello in libera atmosfera, dove la colonna d'aria è TUTTA GELIDA. A differenza degli anni passati, però, quest'anno c'è una novità, piuttosto allarmante: il gelo intenso manca ovunque, è infatti relegato ad altissime ... meteogiornale

ilmeteoit : #meteo #23gennaio #TEMPERATURE siamo in #gennaio ma è quasi #primavera cosa sta succedendo? - Tgyou24 : You Meteo: Il Meteo a Avellino e le temperature di oggi 23 gennaio 2020 - iWebRadio : Programmi in Onda: Giovedì 23 Gennaio 2020 - ore 08.30 ' Coming Soon ( trailer film ) ' - ore 09.05 ' Meteo Nazion… -