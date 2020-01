Lo smog da motore diesel aumenta il rischio di malattia da pneumococco (Di giovedì 23 gennaio 2020) L'esposizione al particolato incombusto dei motori diesel (Dep) può aumentare la suscettibilità di una persona alla malattia da pneumococco. Questi, in estrema sintesi, i risultati di uno studio condotto dall'Università di Liverpool, dalla Queen Mary's University, del Trinity College di Londra e Dublino. I risultati sono stati pubblicati sul Journal of Allergy and Clinical Immunology. Il batterio Streptococcus pneumoniae è la causa più comune di polmonite e meningite ed è la principale causa di morte per malattie infettive nei bambini sotto i 5 anni e negli anziani in tutto il mondo. Nella maggior parte delle persone sane, questo batterio vive in modo innocuo nella parte posteriore del naso e della gola senza causare alcun sintomo. Tuttavia, se il pneumococco accede a siti normalmente sterili nel corpo, come polmoni e sangue, potrebbe causare malattie potenzialmente ... agi

