LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 5-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro serve per restare nel secondo set (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI GIORGI-KUZNETSOVA 30-40 Set point Wawrinka, non alza la palla con il rovescio. 15-40 Due set point Wawrinka, gran dritto vicino alla riga. 15-30 Sbaglia con il dritto Wawrinka per cercare il lungolinea. 0-30 Comanda lo scambio Wawrinka e chiude a rete con la volée di dritto. Lo svizzero è salito di LIVEllo negli ultimi minuti, l’altoatesino ha invece avuto un leggero calo. 0-15 Comincia male il game di Seppi, in rete il dritto. 5-6 Wawrinka, palla corta e pallonetto in uscita dal servizio. Seppi servirà per restare nel secondo set. 40-15 Manovra bene Wawrinka da fondo e si prende il punto, non passa il rovescio in recupero di Seppi. 30-15 Dritto in rete di Seppi nello scambio. 15-15 Sbaglia di dritto Wawrinka. 15-0 Gran seconda esterna di Wawrinka. 5-5 Break Wawrinka, che si guadagna con il dritto il ... oasport

