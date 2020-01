LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 3-4, Australian Open 2020 in DIRETTA: si seguono i servizi nel secondo set (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI GIORGI-KUZNETSOVA 15-0 Rovescio in rete di Wawrinka che in precedenza era stato aiutato dal nastro a girare un po’ lo scambio. 3-4 Wawrinka, ancora una splendida combinazione rovescio-dritto per lo svizzero. 40-30 Scambio comandato perfettamente con il rovescio a una mano da Wawrinka. 30-30 Wawrinka non concede molto spazio a Seppi, in uno scambio che poi vede l’azzurro sbagliare di dritto e lo svizzero urlare. 15-30 Doppio fallo di Wawrinka. 15-15 Esce il rovescio in back di Wawrinka. 15-0 Splendida risposta di dritto di Seppi, che però sbaglia il dritto conclusivo successivo. 3-3 Seppi, tanto per cambiare, non trema e gioca un ottimo punto, profondo, con il dritto, compresa la volée bassa sul passante di Wawrinka che poi non si riesce a organizzare con il rovescio che finisce in rete. Wawrinka ... oasport

