La lezione della Sars (Di giovedì 23 gennaio 2020) Cinque città isolate, per un totale di 20 milioni di persone. Le celebrazioni del capodanno cinese annullate in tutto il Paese. La Città proibita che da sabato chiuderà le sue porte ai turisti. Tagliato ogni collegamento con la città di Wuhan, epicentro dell’epidemia: sospesi autobus, metropolitane, traghetti; chiusi l’aeroporto e le stazioni ferroviarie. Provvedimenti destinati a estendersi anche ad altre città della Cina centrale, a cominciare da Huanggang, Ezhou, Chiba. Cinema chiusi, spazi pubblici deserti, serrande abbassate. Stavolta Pechino non vuole nascondere l’emergenza: vuole che il mondo sappia che sta facendo tutto il possibile per contenere il misterioso virus che finora ha già fatto 25 vittime accertate.Sono passati 18 anni dallo scoppio dell’epidemia della Sars: un’era geologica dal punto di vista ... huffingtonpost

Agenzia_Ansa : Netanyahu: dobbiamo difenderci da soli, è la lezione della Shoah Il premier di Israele: 'Il mondo 80 anni fa ci ha… - Capezzone : Lezione gigantesca di Elisabetta ??????. Prende atto della scelta deludente del nipote, liquida lui e la moglie, e li… - HuffPostItalia : La lezione della Sars -