Coronavirus in Cina, scienziati: “Trasmesso all’uomo dai serpenti”. A Fiumicino 202 passeggeri da Wuhan: nessun caso sospetto (Di giovedì 23 gennaio 2020) Primo arrivo a Fiumicino di un aereo proveniente da Wuhan, la città cinese epicentro dell’epidemia del Coronavirus, simile alla Sars, che finora ha causato la morte di 17 persone e oltre 500 contagi. I 202 passeggeri a bordo sono transitati da un “canale sanitario” dedicato: si tratta delle procedure disposte dalle autorità, che sono state così applicate per la prima volta. Appositi scanner hanno controllato la temperatura corporea dei passeggeri del volo di linea diretto della China Southern Airlines Cz 645, atterrato alle 4.50 e i controlli sono finiti alle 6 e nessun caso è risultato sospetto. L’aereo è stato quindi autorizzato e messo a disposizione per la ripartenza. La compagnia vola sullo scalo tre volte a settimana ma il volo della China Southern Airlines, programmato per questa mattina dall’aeroporto di Fiumicino per Wuhan, alle 12.30, non partirà più ... ilfattoquotidiano

