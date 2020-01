Chiamata a armi Pd in Emilia, ma nodo è verifica di maggioranza. Renzi: “Il M5s è finito” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Renzi non usa giri di parole: "Per me il Movimento 5 stelle e' finito". E pur sottolineando di fare il tifo per Bonaccini e di non voler far cadere il governo per il leader di Iv, riferiscono fonti parlamentari, sara' vita dura per Zingaretti in caso di una vittoria della Lega. Il segretario del Pd ha gia' detto che non ci saranno conseguenze nell'eventualita' di una vittoria della Borgonzoni ma tra i gruppi parlamentari c'e' la convinzione che l'esito del voto di domenica possa essere decisivo e che di sicuro con un'eventualita' simile ci sarebbe una spinta verso il congresso.Per i dem e' una vera e propria Chiamata alle armi. Con il convincimento che l'Emilia rispondera' all'appello anti-Salvini nelle urne, mentre la Romagna dovrebbe andare appannaggio del partito di via Bellerio. In ogni caso il premier ha sgombrato il campo. Qualsiasi sia l'esito si andra' avanti. E pure il Capo ... ilfogliettone

Parmitano in video Chiamata dallo spazio confessa al premier Conte : “Ho rischiato la vita per dell’acqua nel casco” : “Ogni passeggiata spaziale ha sempre un’altissima componente di rischio, basti pensare che sei anni fa un’avaria alla mia tuta spaziale ha causato un’infiltrazione di acqua nel casco, mettendomi a rischio di perdere la vita “. Così l’astronauta Luca Parmitano ha confessa to al premier Giuseppe Conte , durante una videochiamata dallo spazio con Palazzo Chigi, la sua disavventura che l’ha portato a rischiare la vita . ...

Video Chiamata tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l’astronauta ESA Luca Parmitano : Venerdì 10 gennaio 2020 dalle ore 12.45 alle 13.05 il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte si collegherà con l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) colonnello dell’Aeronautica Militare, Luca Parmitano che dallo scorso luglio si trova a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Al colloquio saranno presenti il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Riccardo Fraccaro, il ...

Il Comune aggiorna le liste di leva : scatta la psicosi della Chiamata alle armi : A Napoli dove la pubblicazione del consueto avviso di iscrizione nelle liste di leva dei 17enni ha scatenato una vera e...

Luca Parmitano e Jovanotti si scambiano gli auguri con una video Chiamata . L’astronauta dallo spazio : “Buon 2020 pieno di progetti” : Uno scambio di auguri particolare quello tra Luca Parmitano e Jovanotti . I due, amici già da tempo dopo la partecipazione video dell’astronauta al Jova Beach Party della scorsa estate, hanno deciso di chiudere il 2019 con una videochiamata particolare tra “la terra e lo spazio ”. L’astronauta e il cantante, dopo una chiacchierata, chiudono il video augurando buon anno a chi li sta guardando. “Che sia un 2020 pieno di ...

Chiamata spaziale al Bambin Gesù : c’é Luca Parmitano : Quella del 17 dicembre resterà nella memoria dei bimbi e dei ragazzi ricoverati al Bambin Gesù come un giorno da ricordare. I piccoli pazienti hanno incontrato l’astronauta Luca Parmitano che al momento è al comando della Stazione spaziale Internazionale. L’incontro virtuale ha incantato tutti i presenti che hanno fatto ad Astro Luca tante dolci domande. Il comandante della Stazione spaziale si è detto emozionato e felice di aver ...

Anno di elezioni. Chiamata alle armi. God bless Rumerica!