Chi è Emma D’Aquino, la giornalista Rai scelta da Amadeus per Sanremo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dal TG1 a Sanremo: ecco chi Emma D’Aquino, la giornalista Rai che affiancherà Amadeus all’Ariston. La biografia e la vita privata. ROMA – Per la seconda volta Emma D’Aquino calcherà il palco di Sanremo. Dopo lo sketch con Claudio Baglioni, la giornalista Rai è stata scelta per affiancare Amadeus in una delle serate all’Ariston. Andiamo a conoscere meglio uno dei volti più conosciuti del TG1. Chi è Emma D’Aquino, la biografia della giornalista siciliana Nata a Catania il 18 luglio 1966 (Cancro), Emma D’Aquino ha iniziato la sua carriera giornalistica in contemporanea con gli studi in Scienze Politiche. L’approdo in Rai è arrivato nel 1996 quando Bruno Vespa l’ha scelta come inviata di Porta a Porta. Presente a tutti i casi più importanti di cronaca e inviata a New York per l’attentato alle Torri Gemelle, il suo ... newsmondo

