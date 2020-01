Cdm, il via libera al cuneo fiscale

libera al decreto per il taglio del cuneo fiscale. Lo si apprende da fonti di governo. Il provvedimento che prevede un bonus in busta paga fino a 100 euro,parte dal 1° luglio per i redditi da lavoro dipendente fino a 40mila euro l'anno. Il bonus in busta paga sarà pari a 100euro al mese per i lavoratori con redditi compresi tra 8.174 euro e 28.000 euro. Per i redditi compresi tra 28.001 e 35.000 euro il bonus sarà pari a 960 euro l'anno.(Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Consiglio dei ministri ha dato il viaal decreto per il taglio del. Lo si apprende da fonti di governo. Il provvedimento che prevede un bonus in busta paga fino a 100 euro,parte dal 1° luglio per i redditi da lavoro dipendente fino a 40mila euro l'anno. Il bonus in busta paga sarà pari a 100euro al mese per i lavoratori con redditi compresi tra 8.174 euro e 28.000 euro. Per i redditi compresi tra 28.001 e 35.000 euro il bonus sarà pari a 960 euro l'anno.(Di venerdì 24 gennaio 2020)

GiuseppeConteIT : Via libera oggi dal Cdm a ulteriori 208 milioni di euro per le 12 regioni colpite dal maltempo a novembre: Abruzzo,… - GASPARECARLINI : RT @Adnkronos: Taglio #cuneofiscale, via libera del #Cdm - LauraGio_75 : RT @ilmessaggeroit: Taglio delle #tasse, il Cdm dà il via libera al decreto per il taglio del #cuneo fiscale -