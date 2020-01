Calciomercato, Napoli su Petagna ma l’offerta non basta ancora (Di venerdì 24 gennaio 2020) Andrea Petagna sarebbe finito sul taccuino del Napoli, che cerca un sostituto del partente Fernando Llorente: la proposta del club azzurro sarebbe di prestito oneroso con diritto di riscatto ma questa ipotesi è stata subito scartata dalla Spal, che aprirebbe alla trattativa solo se la formula fosse il prestito con obbligo fissato a 20-25 milioni di euro. Il centravanti di Trieste dovrebbe rimanere a Ferrara fino a fine stagione perché nessun club sembra disposto a cedere alle cifre richieste dal presidente Mattioli. fanpage

DiMarzio : #Napoli al lavoro per trovare l’intesa con #Politano - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, non solo l'#Everton per #Allan: idea scambio con #Vecino ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, accordo con l'#Inter per #Politano ?? -