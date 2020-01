Calciomercato Napoli, Matteo Politano cambia la vita a Hirving Lozano (Di giovedì 23 gennaio 2020) Si fa attendere l’incontro tra Cristiano Giuntoli e gli agenti di Matteo Politano per definire l’accordo sull’ingaggio dell’esterno in procinto di trasferirsi al Napoli. Ieri il ds del Napoli aveva già incontrato Davide Lippi. Matteo Politano continua ad essere uno degli obiettivi azzurri in questa sessione di Calciomercato, in barba all’interesse della Roma. Le ultime indiscrezioni parlano di un gradimento concreto anche da parte del calciatore nerazzurro. Già dai tempi del Sassuolo il Napoli sembrava destinato a finire sulla sua strada. Con il suo arrivo Hirving Lozano si sposterebbe dunque a sinistra, come alternativa a Lorenzo Insigne. Gennaro Gattuso preferisce infatti avere due giocatori per ruolo per non rimanere con la coperta corta e per riuscire ad aumentare la concorrenza gli allenamenti. Ognuno dovrà dare il massimo per meritarsi, ogni volta, il ... calciomercato.napoli

FabrizioRomano : Il #Napoli ha trovato l'accordo con l'Inter per Matteo Politano: operazione da 25 milioni a titolo definitivo, ma o… - DiMarzio : #Napoli al lavoro per trovare l’intesa con #Politano - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, non solo l'#Everton per #Allan: idea scambio con #Vecino ?? -