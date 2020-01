Tom Holland annuncia la fine delle riprese di Cherry (Di giovedì 23 gennaio 2020) L'attore Tom Holland ha annunciato con una foto la fine delle riprese del film Cherry, diretto dai fratelli Russo. Tom Holland ha annunciato la fine delle riprese del film Cherry, il nuovo progetto diretto dai fratelli Russo di cui è protagonista. L'attore, che aveva già recentemente collaborato con Joe e Anthony Russo in occasione di Avengers: Endgame, ha infatti pubblicato online uno scatto che lo ritrae accanto al fratello Harry. Tom Holland ha accompagnato l'immagine scattata sul set di Cherry semplicemente sottolineando che mostrava l'atmosfera dell'ultimo giorno di impegno sul set. Cherry racconterà la storia di un medico dell'esercito che soffre di stress post-traumatico e diventa un rapinatore di banche seriale dopo che la sua dipendenza dalle droghe lo ... movieplayer

