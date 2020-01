The Witcher di Netflix sta per diventare la serie con la prima stagione di maggior successo della piattaforma (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il mese scorso, The Witcher ha debuttato su Netflix ed è diventata immediatamente un successo enorme non solo tra i fan della serie, ma con tutto il pubblico più mainstream di Netflix, che è senza dubbio alla ricerca di un "sostituto" dopo Il Trono di Spade. Durante una nuova riunione con gli azionisti, Netflix ha rivelato che The Witcher è sulla buona strada per diventare la serie con la prima stagione di maggior successo della piattaforma, con oltre "76 milioni di famiglie" che si sono sintonizzate per guardare Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia."A dicembre, abbiamo lanciato The Witcher, che sta diventando la nostra serie con la prima stagione di maggior successo", ha affermato Netflix. "Durante le sue prime quattro settimane, 76 milioni di famiglie hanno scelto di guardare questa serie, interpretata da Henry Cavill. A testimonianza di come i nostri contenuti di successo ... eurogamer

