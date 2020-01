Tempo di bilanci per il trading on line: i numeri del 2019. Anche l’economia passa dal virtuale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Anche l’economia è stata investita dalla rivoluzione virtuale, un fenomeno strettamente connesso al nuovo, forte, impatto di Internet sulla realtà delle cose, sotto tutti i principali aspetti. Non a caso “e-commerce” e “trading online” sono solo alcuni dei termini ormai entrati nel vocabolario comune, così come altri neologismi connessi all’avvento del web, nei campi più disparati. Per restare in campo economico, si pensi ad esempio al fenomeno del trading online, una parola sconosciuta ai più, almeno nelle sue applicazioni pratiche, eppure frequente all’interno degli articoli giornalistici più meno specialistici, a dimostrazione che si tratta di un fatto di attualità, nonché di una tendenza conTemporanea. Con la parola “trading online”, – spesso ridotta all’acronimo inglese TOL – si fa riferimento, in termini generali, alla compravendita di strumenti finanziari (azioni, ... ildenaro

SiamoPartenopei : Giuntoli alla Rai: 'Colpe di tutti, ma ci stiamo impegnando al massimo! Non è tempo di bilanci...' - sscalcionapoli1 : Giuntoli alla Rai: “Colpe di tutti, ma ci stiamo impegnando al massimo! Non è tempo di bilanci…”… - tuttonapoli : Giuntoli alla Rai: 'Colpe di tutti, ma ci stiamo impegnando al massimo! Non è tempo di bilanci...' -