Sardine d’Irpinia, sabato in programma una conferenza-dibattito (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa delle “Sardine d’Irpinia“. “Nella giornata della mobilitazione internazionale per la pace le Sardine d’Irpinia hanno deciso di non rimanere in silenzio. Vogliamo continuare a pensare, informarci e discutere sui temi importanti per la nostra società. La pace non è uno slogan, è un concetto al tempo stesso semplice e complesso ed è per questo che abbiamo deciso di organizzare per la giornata del 25 gennaio una conferenza/dibattito con studiosi e operatori delle associazioni umanitarie. Sentiamo l’esigenza di trattare analiticamente le ragioni e le modalità vecchie e nuove dei conflitti internazionali. Viviamo in un mondo in continua evoluzione, dove i social riescono addirittura a sostituire i corpi della democrazia rappresentativa e dove le ... anteprima24

Orticalab : Alle 18 l’incontro è previsto presso la Chiesa del Carmine di Avellino per approfondire insieme a diversi ospiti le… -