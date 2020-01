Pallamano, Europei 2020: si chiude la seconda fase, definiti gli accoppiamenti delle semifinali (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Si è chiusa quest’oggi la seconda fase degli Europei di Pallamano maschile 2020, con sei partite dal grande spettacolo, che hanno delineato gli accoppiamenti delle semifinali. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata e le classifiche finali, con le qualificate al turno finale, che si disputerà nella Tele 2 Arena di Stoccolma. GRUPPO I: pari e patta nel big match tra Spagna e Croazia, per 22-22 nonostante i 10 gol di Igor Karacic, con gli iberici che per una migliore differenza reti si sono aggiudicati la prima piazza del girone. Altro pareggio, ma con una valanga di reti, quello tra Bielorussia ed Austria, culminato sul 36-36, con il quadro chiuso dal 26-22 della Germania sulla Repubblica Ceca. GRUPPO II: l’unica squadra a punteggio pieno è rimasta dunque la Norvegia, che soffrendo più del previsto ha avuto la meglio anche sulla Slovenia per ... oasport

