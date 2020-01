Ozzy Osbourne ha il morbo di Parkinson (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ozzy Osbourne ha il morbo di Parkinson. A rivelarlo è stato lo stesso cantante nel corso di un’intervista, in cui ha parlato delle sue condizioni di salute e delle sue speranze per il futuro. Un brutto colpo per lui, per la famiglia e per tutti i fan sparsi per il mondo. In occasione di una lunga intervista rilasciata al programma tv Good Morning America della rete americana ABC, Ozzy Osbourne ha voluto parlare delle sue condizioni di salute, confermando che soffre del morbo di Parkinson. Una bella batosta per il cantante dei Black Sabbath, che a 71 anni si trova ad affrontare una grande sfida. “Ho fatto il mio ultimo concerto a Capodanno del 2019 al Forum di Los Angeles. Poi ho fatto una brutta caduta e ho dovuto sottopormi ad un intervento chirurgico al collo, che ha danneggiato i miei nervi. Così ho scoperto di avere una forma lieve di Parkinson. Prendo un sacco di medicine, ... bigodino

