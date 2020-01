Otto e mezzo, Massimo Franco: "L'addio e l'attacco durissimo di Luigi Di Maio, situazione devastata nel M5s" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Le dimissioni di Luigi Di Maio a tre giorni dal voto in Emilia Romagna qualche sospetto lo destano. Il giornalista de Il Corriere della Sera Massimo Franco, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, prova a dare una sua interpretazione all'addio del ministro come capo del M5s. "Ha fatto un atta liberoquotidiano

La7tv : #ottoemezzo Massimo Giannini: 'Chiedono il programma delle sardine e le loro proposte. Cosa devono proporre? Sono n… - La7tv : #ottoemezzo Luciana Lamorgese risponde a @matteosalvinimi: 'I porti non sono mai stati chiusi, gli sbarchi aumentat… - SuperErmy : RT @m_vinciguerra: La Sardina riconosce di aver votato potere al popolo e di essere gramsciana Ora a otto e mezzo. @mariannaaprile Io semp… -