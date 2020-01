Oroscopo della settimana: previsioni 22-28 gennaio Antonio Capitani (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Oroscopo Antonio Capitani della settimana: le previsioni zodiacali dal 22 al 28 gennaio Sull’ultimo numero del settimanale Vanity Fair sono state pubblicate le previsioni settimanali (22-28 gennaio) di Antonio Capitani. E stavolta il popolare astrologo ha rivelato che il segno fortunato della settimana è quello dell’Acquario. I nati sotto questa stella avranno una settimana davvero pregna di soddisfazioni sotto tutti i punti di vista. settimana invece senza particolari scossoni per i nati Ariete. Difatti questi ultimi raggiungeranno tutti gli obiettivi prefissati. Periodo di grazia per gli Scorpione, anche se a volte dovranno affrontare qualche imprevisto di troppo. I nati sotto il segno del Toro, invece, andranno incontro a 7 giorni davvero molto fortunati, soprattutto negli ambiti lavorativi e in quelli economici. Antonio Capitani ha consigliato a questi ultimi di non aver ... lanostratv

forli24ore : Oroscopo della settimana dal 22 al 28 gennaio - infoitcultura : Oroscopo della settimana dal 20 al 26 gennaio 2020 - Chicomesol : RT @OroscopoToday: Consulta il tuo #oroscoposettimana.Buona lettura e se volete fate retweet e commentate #Oroscopo #oroscopi #astrologia #… -