Meteo ROMA: SOLEGGIATO fino a giovedì, DISTURBI dopo metà settimana (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Meteo su ROMA sarà perlopiù SOLEGGIATO mercoledì e giovedì, con clima mite in pieno giorno. Da venerdì avremo l'aumento di nubi per effetto di una perturbazione sospinta da aria umida atlantica. Mercoledì 22: poco nuvoloso. Temperatura da 5°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1034 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 3 Km/h, raffiche 12 Km/h. Zero Termico: circa 2800 metri. giovedì 23: sereno. Temperatura da 5°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1029 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 3 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri. Venerdì 24: nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 6°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Est 14 Km/h, raffiche 48 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. Sabato 25: nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 7°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1024 ... meteogiornale

MeteoNonnaRoma : Domani ce sarà er sole! Te lo dice nonna tua! Bello tondo e brillante ner cielo come 'na porpetta fritta! #meteo #roma #sole - MeteoNonnaRoma : Sta a escì er sole! Mèttite la cremina, a nonna! Che sennò t'abbruci come quanno me dimentico la parmigiana ner forno! #meteo #roma - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma -