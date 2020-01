Marina La Rosa svela come seppe della morte di Pietro Taricone: “Maniera squallida” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Oggi, martedì 21 gennaio, a Vieni da Me è stata intervistata Marina La Rosa, la quale ha parlato della sua vita, della carriera e non ha potuto fare a meno di ricordare Pietro Taricone. In occasione di questa quarta edizione del Grande Fratello VIP, il protagonista della prima stagione del reality show è stato tirato in ballo più volte. è stato Salvo il primo a nominarlo in occasione della puntata d’esordio del GF VIP. Adesso, a distanza di un po’ di giorni, ci ha pensato quella che a suo tempo era definita la gatta morta della casa. La donna ha fatto una confessione inaspettata in merito al modo in cui apprese della morte del suo amico. Ecco come Marina La Rosa ha scoperto la morte di Pietro Nel corso dell’intervista con Caterina Balivo, Marina La Rosa ha parlato molto bene di Pietro Taricone. La donna ha detto che, dopo la loro partecipazione al reality, rimasero ... kontrokultura

