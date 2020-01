LIVE Sinner-Fucsovics 4-5, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’ungherese serve per il set! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Bravissimo Sinner che cambia ritmo con il diritto lungolinea per poi chiudere a rete. 30-0 Ottima risposta in uscita dal servizio dell’ungherese. 15-0 Grande volée di Fucsovics: non ci arriva Sinner in recupero. 4-5 Non trema Sinner che lascia la pressione all’avversario che al cambio campo serve per il set. 40-0 L’ungherese lascia andare il game per provare a chiudere il set nel suo turno di battuta. 30-0 Scappa via la risposta di rovescio di Fucsovics. 3-5 Break confermato: si lamenta Sinner che deve reagire! 40-30 Buona prima del #64 al mondo. 30-30 Un po’ irritato Sinner dal vento che modifica le traiettorie. 15-30 Ancora frettoloso in risposta Sinner. 0-30 Errore per l’ungherese, sulla difensiva sin qui. 0-15 Rompe il ritmo Sinner rompendo lo scambio con una palla corta. 3-4 BREAK Fucsovics! 4 punti ... oasport

zazoomblog : LIVE Sinner-Fucsovics Australian Open 2020 in DIRETTA: tra poco l’esame di maturità dell’altoatesino! - #Sinner-Fu… - zazoomblog : LIVE Australian Open 2020 risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini Sinner e Fognini in campo. Giocano subito Que… - zazoomblog : LIVE Australian Open 2020 risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini e Fognini in campo. Primo set per Suarez Nava… -