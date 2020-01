LIVE Federer-Krajinovic 6-1 3-2, Australian Open 2020 in DIRETTA: Re Roger in vantaggio di un break nel secondo set (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Fuori misura il dritto di Re Roger. 40-30 Federer a segno con lo schiaffo al volo. 30-30 In rete il rovescio di Federer dopo una risposta aggressiva del serbo. 30-15 Ace Federer. 15-15 Federer salvato dal nastro, che rende impossibile per Krajinovic arrivare sul suo rovescio. 0-15 Largo il dritto dello svizzero. GAME Krajinovic (6-1 3-2) – Il serbo vince lo scambio ravvicinato e prova a rimanere aggrappato al match. A-40 Attacca bene qui Krajinovic, Federer non riesce a tenere la palla in campo. 40-40 Lungo il rovescio di Federer. Parità. 30-40 Krajinovic riesce ad annullare la prima palla break. 15-40 PASSANTE INCROCIATO CLAMOROSO di Federer! 15-30 Accelerazione di rovescio incrociato dello svizzero, il serbo non riesce a contenere. 15-15 Il serbo prende il controllo del campo e chiude con lo smash che Federer non può rispedire ... oasport

