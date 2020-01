La Paganese non va oltre il pareggio contro la Viterbese (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPagani (Sa) – Ancora un pareggio per la Paganese che si fa imporre il risultato a occhiali dalla Viterbese. Gara che vede i laziali partire bene con le occasioni create da Tounkara che, però, non ha trovato il bersaglio grosso. Gli azzurrostellati, però, non sono stati a guardare e hanno risposto con Diop, l’ex di turno di questa sfida. Partita che non ha avuto l’accelerata sperata e questo si è notato maggiormente nella seconda frazione di gioco quando c’è stato poco da segnalare se non qualche tentativo della formazione Viterbese che, però, non ha centrato il bersaglio grosso. Sfida che si è chiusa con il punteggio di partenza e lotta per i play off che continua sia per l’una che per l’altra formazione. Paganese – Viterbese 0-0 Paganese: Baiocco; Sbampato, Panariello Acampora; Carotenuto (17’st ... anteprima24

