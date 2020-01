Il consigliere M5S Degli Angeli va in via Bellerio a citofonare: «Lei ha 49 milioni?» | VIDEO (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La politica che cita se stessa. O meglio, la propaganda politica che cita un altro tipo di propaganda. Dopo l’episodio nel quartiere Pilastro di Bologna, con Matteo Salvini che ha citofonato all’appartamento di una famiglia tunisina chiedendo «Lei spaccia?», un consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Lombardia, Marco Degli Angeli, ha deciso di replicare la scenetta in via Bellerio, sede della Lega. LEGGI ANCHE > «Quando ero giornalista mi divertiva fare ‘ste cose» Marco Degli Angeli imita Salvini La premessa è stata la seguente: se in Italia basta citofonare per risolvere i problemi legati a fatti di cronaca, allora è opportuno fare una scampanellata alla sede della Lega per carpire qualche informazione in più sulla vicenda dei 49 milioni di rimborsi elettorali che il Carroccio deve risarcire allo Stato italiano. La citazione del citofono di Salvini Per ... giornalettismo

