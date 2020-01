Fabio Volo contro Salvini: “Vai a citofonare ai camorristi se hai le palle” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “Vai a suonare ai camorristi se hai le palle, stro**o” è il duro attacco sferrato da Fabio Volo a Matteo Salvini dopo la diffusione del video che mostra il leader della Lega citofonare in via Deledda a un tunisino chiedendogli “Buonasera, è vero che spaccia?”. Il noto scrittore, durante la sua trasmissione su Radio Deejay, ha invitato l’ex ministro dell’Interno a “fare lo splendido con i forti, non con i deboli”. notizie

