Elettra Lamborghini e Myss Keta in fucsia fluo: look coordinati prima del duetto a Sanremo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Elettra Lamborghini è tra i cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2020 e per la serata dei duetti ha voluto al suo fianco Myss Keta. Nell'attesa di vederle esibirsi in "Non succederà più" di Claudia Mori, hanno fatto un regalo ai fan: hanno posato insieme con dei look coordinati in fucsia fluo. fanpage

davidemaggio : Stavolta la polemica la lanciamo noi. A voi pare normale che uno dei duetti di #Sanremo2020 (quello di Elettra Lamb… - IlContiAndrea : LE CANZONI DELLA SERATA COVER DI #sanremo2020 DEL 6 FEBBRAIO Anastasio - Spalle al muro Piero Pelù - Cuore matto… - BelllaeMonella : Elettra Lamborghini sceglie 'Non succederà più' di Claudia Mori per la serata delle cover insieme al duetto con Mys… -