Di Maio lascia la guida del M5S: prime pagine tutte per lui (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSono tutte per la politica le aperture dei quotidiani in edicola oggi, mercoledì 22 gennaio. A tenere banco è la mossa di Luigi Di Maio, da oggi – con ogni probabilità- non più leader politico del Movimento Cinque Stelle. In giornata è atteso infatti il passo indietro del ministro degli Esteri: lascerà la guida del M5S anche e soprattutto per le liti interne al movimento. Per la sua successione, due le ipotesi: interim a Crimi o gestione collegiale. Per lo sport, invece, spazio alla Coppa Italia e alla vittoria del Napoli contro la Lazio: un gol di Insigne trascina gli azzurri in semifinale e restituisce serenità a Rino Gattuso. L'articolo Di Maio lascia la guida del M5S: prime pagine tutte per lui proviene da Anteprima24.it. anteprima24

