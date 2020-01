CR4 – La repubblica delle donne, le anticipazioni della puntata in onda il 22 gennaio 2020 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CR4 – La repubblica delle donne, le anticipazioni della puntata in onda il 22 gennaio 2020 Arriva su Rete 4 la nuova puntata di CR4 – La repubblica delle donne, il programma condotto da Piero Chiambretti rinnovato per un’altra stagione televisiva. Mercoledì 22 gennaio 2020 va in onda una nuova puntata e come al solito vedremo tanti ospiti in studio. Di seguito, le anticipazioni della puntata di CR4, in onda mercoledì 22 gennaio 2020 dalle ore 21:20. CR4 – La repubblica delle donne, gli ospiti e le anticipazioni della puntata del 22 gennaio 2020 Riparte CR4 La repubblica delle donne con Piero Chiambretti. Nella puntata di questa sera vedremo diversi ospiti e tornerà anche il cast fisso. Durante la serata del 22 gennaio, in studio da Chiambretti arrivano Simona Ventura e la sua dolce metà, Giovanni Terzi. La Ventura si lascerà intervistare da Chiambretti, il quale ... tpi

