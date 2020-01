Coronavirus, media cinesi: «I morti salgono a 17» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Coronavirus di Wuahn ha fatto altre vittime in Cina. Secondo i media cinesi, le vittime sono salite a 17. Già nella notte il bilancio era stato aggiornato a 9 morti. Le autorità cinesi hanno comunicato anche che il nuovo virus, appartenente alla stessa famiglia della Sars, «può mutare e propagarsi più facilmente». Il comitato d’emergenza dell’Organizzazione mondiale della sanità si riunirà a Ginevra questa mattina, 22 gennaio, per valutare la portata dell’epidemia. Un caso è stato accertato ieri, 21 gennaio, negli Stati Uniti, e un altro a Taiwan. Intanto, sono stati rafforzati i controlli negli aeroporti, anche quelli italiani. Anche la regione semi-autonoma cinese di Macao ha annunciato il primo caso accertato, che ha riguardato una imprenditrice di 52 anni arrivata domenica in treno dalla vicina città di Zhuhai. «Una serie di test ha dimostrato che ... open.online

