Aumento Stipendi 2020 | Soldi in più in Busta Paga | in arrivo il Taglio del Cuneo Fiscale

Più Soldi in Busta Paga è in arrivo il nuovo Taglio del Cuneo Fiscale previsto nel 2020 scopriamone tutti i dettagli. Con l'ultima legge di bilancio 2020 entrata in vigore il 1° gennaio 2020 si è attivato e reso effettivo il provvedimento Taglio del Cuneo Fiscale. Questo provvedimento prevede la riduzione della pressione Fiscale sui dipendenti che permetterà di avere un Aumento di Stipendio visibile in Busta Paga. Ufficialmente il Taglio del Cuneo Fiscale entrerà in vigore il 1° luglio 2020 ed interesserà milioni di lavoratori dipendenti sia nel settore pubblico che nel settore privato. Restano escluse da questa manovra le categorie più deboli e quelle con una fascia economica bassa che non potranno beneficiarne, per loro sono infatti previsti altri tipi di aiuti e sostegni economici come bonus sull'affitto, reddito di cittadinanza, bonus bebè e molti altri.

