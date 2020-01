Ariano Irpino, professore di filosofia si lancia dal ponte della Panoramica (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAriano Irpino (Av) – Ha deciso di togliersi la vita dal punto più alto del ponte della Panoramica di Ariano Irpino. Un volo di circa 30 metri. Il 46enne di Grottaminarda, R.M queste le sue iniziali, che ha deciso di farla finita. Quest’anno aveva cominciato ad insegnare filosofia al “Ruggero II” di Ariano Irpino. L’allarme è scattato visto che l’auto del professore intralciava il regolare flusso delle auto. Poco dopo ore il corpo del professore è stato rinvenuto nei pressi del giardino di un negozio. Sul posto i sanitari del 118 ed il medico legale che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. I primi esami effettuati pare che la morte si avvenuta non troppo tardi le otto del mattino. Il corpo è stato trasferito al “Francipane” per accurati esami. Nel frattempo gli atti sono stati trasmessi alla ... anteprima24

