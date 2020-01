Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2020 ore 17:15 (Di martedì 21 gennaio 2020) Viabilità DEL 21 GENNAIO 2020 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, DISAGI INFATTI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA INTERNA DOVE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA APPIA STA PROVOCANDO CODE A PARTIRE DALLA CASILINA. IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA. SULLA COLOMBO ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI CANTIERI ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA, AL MOMENTO CI SONO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO. RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA Regione RESTANO ANCORA CHIUSE: LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA, LA SETTEVENE ... romadailynews

Alfredo63506374 : RT @Roma: #Pigneto, cambia la #mobilità del quartiere per i lavori di costruzione della nuova stazione FS Pigneto. Modifiche alla viabilit… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2020 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - Roma : #Pigneto, cambia la #mobilità del quartiere per i lavori di costruzione della nuova stazione FS Pigneto. Modifiche… -