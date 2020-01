USA, nuova strage a Kansas City: due persone uccise in un bar, altre 15 ferite (Di martedì 21 gennaio 2020) Due persone sono morte e altre quindici sono state ferite – tre in maniera grave – dopo una sparatoria avvenuta all’interno di un bar a Kansas City. Il movente del delitto non è ancora stato accertato. Appena due giorni fa un’altra strage familiare: quattro persone sono state uccise a Salt Lake City. nuova stage negli Stati Uniti: due persone sono morte e altre quindici sono state ferite nel corso di una sparatoria avvenuta in un bar di Kansas City mentre migliaia di persone stavano festeggiando la vittoria della squadra locale di Football di una partita di campionato. Gli agenti si polizia sono stati allertati poco prima della mezzanotte di – lunedì 20 gennaio – e sono intervenuti in un locale, trovando all’interno i corpi senza vita di un uomo e una donna. altre quindici persone sono state ferite, tre delle quali versano in condizioni critiche. Le circostanze che hanno portato ... limemagazine.eu

