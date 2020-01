Tragedia in montagna a Barzio: uomo di 72 anni precipita durante un’arrampicata e muore (Di martedì 21 gennaio 2020) Tragedia in montagna a Barzio, nel Lecchese. Un uomo di 72 anni è caduto da circa 15 metri d'altezza mentre stava scalando una parete rocciosa nella zona dello Zucco Angelone, ai Piani di Bobbio. Quando la moglie non lo ha visto rientrare ha lanciato l'allarme facendo partire le ricerche. I soccorritori hanno trovato il corpo senza vita dell'escursionista ai piedi della parete rocciosa. fanpage

