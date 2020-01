Teenager uccide due persone e pubblicizza il suo account Instagram durante l’arresto (Di martedì 21 gennaio 2020) San Antonio Texas: arrestato lunedì, un diciannovenne sospettato di aver ucciso due persone e ferito altre cinque persone a San Antonio in Texas. Il giovane durante l’arresto ha promosso il suo account Instagram ai giornalisti. “L’uomo, Kieran Christopher Williams, sta affrontando accuse di omicidio nella sparatoria di domenica durante un concerto all’interno di un club “, ha detto la polizia di San Antonio lunedì. Gli investigatori ritengono che almeno una delle vittime conoscesse l’assassino e che l’incidente non fosse casuale, ma la polizia non ha specificato una motivazione. Gli spari avvenuti domenica sera, due diversi gruppi di persone hanno iniziato a litigare per motivi sconosciuti, quando qualcuno ha estratto la pistola e sparato. Sparatoria durante un concerto Williams ha promosso il suo account sui social media mentre i funzionari lo ... kontrokultura

KontroKulturaa : Teenager uccide due persone e pubblicizza il suo account Instagram durante l'arresto - -