Scivola sul ghiaccio e precipita in Cadore, morto escursionista di 18 anni (Di martedì 21 gennaio 2020) Ieri notte il Soccorso alpino della Val Comelico ha recuperato il corpo senza vita di G.C., 18enne di Santo Stefano di Cadore (Belluno) caduto per diverse centinaia di metri nel corso di una escursione. Il soccorso alpino è stato allertato quando due ragazzi, partiti da Santo Stefano di Cadore in direzione del Monte Col, erano rimasti senza pile e al freddo. Uno dei due giovani, riuscito a rientrare da solo sotto shock, ha raccontato che aveva visto l'amico Scivolare sul ghiaccio e scomparire in un canalone. Cercando di avanzare poco dopo anche lui era ruzzolato a valle in mezzo a un bosco, dove era però riuscito a imboccare una strada forestale e a tornare all'abitato. La prima squadra di soccorso, da un paio di occhiali rinvenuti sulla neve, ha intuito il punto dove l'amico era caduto e ha raggiunto dall'alto il corpo senza vita del giovane, mentre la seconda squadra si ... agi

