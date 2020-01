Scienziati De Luca e Pellegrini conquistano premio Louis-Jeantet 2020 per ricerca su staminali (Di martedì 21 gennaio 2020) Assegnato ai due Scienziati italiani Michele De Luca e Graziella Pellegrini il prestigioso premio Louis-Jeantet 2020 per la ricerca biomedica. I due ricercatori dell'Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) hanno messo a punto terapie di medicina rigenerativa basate su cellule staminali epiteliali che hanno curato centinaia di pazienti. fanpage

