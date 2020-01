Sanremo, assolto il vigile che timbrava il cartellino in mutande (Di martedì 21 gennaio 2020) Sanremo, è stato assolto il vigile che timbrava il cartellino in mutande. Lavorava come controllore al mercato ortofrutticolo della città. E’ stato assolto quest’oggi il vigile di Sanremo sorpreso a timbrare il cartellino di lavoro in mutande: il gup Paolo Luppi ha decretato che il “fatto non sussiste”, per il vigile in questione e per … L'articolo Sanremo, assolto il vigile che timbrava il cartellino in mutande è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

myrtamerlino : Ve lo ricordate il vigile a #Sanremo in #mutande che faceva il furbetto del cartellino? È stato assolto, pare che i… - chedisagio : Assolto dal giudice il vigile di Sanremo che timbrava il cartellino in mutande: «Il fatto non sussiste». Ci meriti… - Agenzia_Ansa : #Furbettidelcartellino Assolto il #vigile in mutande a #Sanremo #assenteismo #Gdf #Liguria #ANSA -