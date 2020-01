Premier League, la classifica e il programma della giornata 24 (Di martedì 21 gennaio 2020) Premier League, la classifica e il programma della giornata 24 La Premier League ritorna con il turno infrasettimanale della giornata numero 24. Diamo quindi un’occhiata alla classifica aggiornata alle ultime partite disputate. Tutti gli articoli di Premier League del Termometro Sportivo In prima posizione nella classifica di Premier League troviamo Liverpool, che continua la sua cavalcata verso il record. Con 21 vittorie e un pareggio i Reds si ritrovano a 64 punti (e con una partita da recuperare il 29 gennaio). Ben distanti gli inseguitori di Manchester sponda City, a 48 punti, mentre, tre punti più indietro, troviamo il Leicester City. Restiamo in clima Europa della classifica con il Chelsea, che occupa l’ultimo posto valido per la prossima Champions League, a 39 punti. I londinesi devono guardarsi le spalle da Manchester United e Wolverhampton Wanderers, ... termometropolitico

